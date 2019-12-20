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"Минирование" вокзала в Киеве не подтвердилось

Новости » Общество     20.12.2019 - 18:29
"Минирование" вокзала в Киеве не подтвердилось
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители завершили проверку

Правоохранители не нашли взрывчатку на центральном железнодорожном вокзале в Киеве после сообщение о минировании днем 20 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что вокзал уже работает в штатном режиме.

"Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, днем в Киеве было временно ограничено работу центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о якобы минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали.

Кроме того, вчера минировании станции метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве не подтвердилось. Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов на станции "Площадь Льва Толстого". Работа станции была закрыта, в частности, на пересадку.

РБК-Украина писало, что в 2019 году правоохранители целом получили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на оббъектах УЗ. "Минировали" обычно вокзалы Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

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