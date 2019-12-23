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Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу

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Під час перевірки жодних небезпечних пристроїв не виявили

Центральний залізничний вокзал у Києві відновив роботу після перевірки анонімного повідомлення про начебто замінування вокзалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначимо, що об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

"Жодних небезпечних пристроїв не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в понеділок, 23 грудня, надійшло повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу. Тоді співробітники і пасажири вокзалу були евакуйовані. Поїзди курсували за графіком. Посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центрального будинку переходи.

Як повідомляло РБК-Україна, це вже не перший випадок мінування Центрального ж/д вокзалу в Києві. Минулого разу його мінували 20 грудня.

Раніше повідомлялося, Служба безпеки України в Києві затримала трьох осіб, які протягом року 15 разів повідомляли про псевдомінування одного зі столичних торгово-розважальних комплексів (ТРЦ). За попередньою інформацією, через "мінування" ТРЦ колишні власники намагалися помститися нинішнім керівникам установи через невирішений комерційний спір. За кожен дзвінок вони отримували від 100 до 150 доларів.

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