Центральный вокзал Киева возобновил работу

Фото: Центральный вокзал Киева (РБК-Украина)

Взрывчатку на территории вокзала не нашли

Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу после сообщения о минировании. Правоохранители, взрывотехники и кинологи проверили территорию вокзала и не обнаружили опасных устройств.

Об этом заявила "Укрзализныця" на официальной странице в Facebook.

По состоянию на сейчас столичный железнодорожный вокзал работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня правоохранители получили анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала Киева. В связи с этим всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. При этом поезда курсировали по графику.

Недавно РБК-Украина писало, что вблизи Южного вокзала в Киеве обнаружили подозрительный предмет, из-за чего перекрывали часть прилегающей улицы.

В тот же день вблизи офисного помещения в Киеве уничтожили взрывное устройство; в политической партии ОПЗЖ заявили, что взрывчатку нашли возле их офиса.