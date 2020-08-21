ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Центральний вокзал Києва відновив роботу

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 20:12
Центральний вокзал Києва відновив роботу
Фото: Центральний вокзал Києва (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вибухівку на території вокзалу не знайшли

Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу після повідомлення про мінування. Правоохоронці, вибухотехніки та кінологи перевірили територію вокзалу та не виявили небезпечних пристроїв.

Про це заявила "Укрзалізниця" на офіційній сторінці у Facebook.

Станом на зараз столичний залізничний вокзал працює у штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці отримали анонімне повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу Києва. У зв'язку з цим всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали. При цьому потяги курсували за графіком.

Нещодавно РБК-Україна писало, що поблизу Південного вокзалу в Києві знайшли підозрілий предмет, через що перекривали частину прилеглої вулиці.

Того ж дня поблизу офісного приміщення в Києві знищили вибуховий пристрій; у політичній партії ОПЗЖ заявили, що вибухівку знайшли поблизу їхнього офісу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київмінуваннявокзал
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся