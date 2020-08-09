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В Киеве возобновили движение возле Южного вокзала

Киев, Воскресенье 09 августа 2020 12:49
В Киеве возобновили движение возле Южного вокзала
Фото: Южный вокзал в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители не обнаружили взрывчатку

Правоохранители не обнаружили опасных предметов вблизи железнодорожного вокзала "Южный" в Киеве. Движение по улице Кирпы полностью возобновлено.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Правоохранители заявили, что информация об обнаружении подозрительного предмета на улице Кирпы не подтвердилась.

Напомним, сегодня в Киеве перекрыли часть улицы Кирпы через информацию о подозрительном предмете вблизи Южного вокзала. На месте происшествия работала полиция и взрывотехники.

Кроме того, сегодня в Киеве правоохранители обезвредили взрывное устройство возле офиса политической партии; в ОПЗЖ утверждают, что подозрительный предмет обнаружили у партийного офиса на Большой Васильковской.

Добавим, недавно подозрительный предмет обнаружили возле станции метро "Лукьяновская".

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