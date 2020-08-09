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В Киеве полиция обезвредила взрывное устройство возле офиса партии

Киев, Воскресенье 09 августа 2020 12:28
В Киеве полиция обезвредила взрывное устройство возле офиса партии
Фото: взрывное устройство (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате происшествия никто не пострадал

В Киеве обезвредили взрывное устройство вблизи офисного помещения на улице Большой Васильковской. Правоохранители собирают материалы для открытия уголовного производства.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Взрывотехники обезвредили опасный предмет на месте, пострадавших нет.

Сейчас полиция решает вопрос о правовой квалификации инцидента. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причастных к совершению преступления.

В политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявили, что опасное устройство обнаружили у их киевского офиса.

"Представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром. Срочно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины, взорвали взрывное устройство на месте", - рассказали в ОПЗЖ.

Напомним, сегодня подозрительный предмет обнаружили возле Южного вокзала в Киеве; правоохранители перекрыли часть улицы Кирпы, а на место прибыли взрывотехники.

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