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Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ

Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Центральну медико-соціальну експертну комісію планують ліквідувати найближчим часом. Це може статися до кінця цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка під час брифінгу.

Він заявив, що до кінця цього тижня повинні ухвалити розпорядження Кабінету міністрів, яке ліквідує Центральну МСЕК.

"Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що Центральна МСЕК - це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю", - сказав Ляшко.

Ліквідація МСЕК

На тлі масових корупційних скандалів, пов'язаних з корупцією та зловживанням при встановленні інвалідності, президент Володимир Зеленський підписав наказ про ліквідацію медико-соціальної експертної комісії.

Міністр охорони здоров'я уже звільнив керівництво центральної МСЕК та очільників профільного департаменту МОЗ, яке відповідає за координацію діяльності комісій.

Президент також заявив, що незадоволений роботою міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та очільницею Мінсоцполітики Оксаною Жолнович. Ляшко прокоментував інформацію про можливе звільнення.

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Віктор ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я України