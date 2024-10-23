Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ

Він заявив, що до кінця цього тижня повинні ухвалити розпорядження Кабінету міністрів, яке ліквідує Центральну МСЕК.

"Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що Центральна МСЕК - це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю", - сказав Ляшко.