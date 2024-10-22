Керівництво центральної МСЕК і не тільки: Шмигаль заявив про звільнення низки чиновників

У ході засідання Ради нацбезпеки та оборони було прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, вони передбачали звільнення керівництва центральної медико-соціальної експертної комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram .

Він наголосив, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко за підсумками засідання РНБО підписав низку наказів про звільнення.

"Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнено керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, що відповідає за координацію діяльності МСЕК", - уточнив Шмигаль.

Він уточнив, що згідно з указом президента України Володимира Зеленського в Україні будуть ліквідовані всі МСЕК. Натомість запровадять цифрову, прозору, європейську модель.

"Крім того, сьогодні я доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи та законопроекти на розгляд Кабінету міністрів, щоб завершити реформування МСЕК та запровадження нової європейської моделі", - додав Шмигаль.

Також прем'єр розповів, що буде проведено перевірку та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які ухвалили МСЕК, особливо це стосується чиновників. Такі перевірки планують провести максимум за три місяці.