Ляшко зробив заяву про свою можливу відставку з МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував питання своєї можливої відставки на тлі скандалу з МСЕК. Він заявив, що написати заяву на звільнення простіше, ніж провести реформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка під час брифінгу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що незадоволений роботою двох міністрів стосовно ситуації зі зловживаннями МСЕК - очільником МОЗ Віктором Ляшком та міністром соціальної політики Оксаною Жолнович.

"Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю і звільняю керівника Центральної медико-санітарної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом. Повірте, заяву написати напевне простіше, ніж реформувати МСЕКи", - заявив він.

Скандал з МСЕК

Нещодавно спалахнув скандал з керівницею Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяною Крупою, яку підозрюють у численних фактах корупції. Під час обшуків у неї знайшли майже 6 млн доларів.

З'ясувалося, що у Хмельницькій області 50 прокурорів могли "купити" інвалідність за допомогою Крупи. На тлі скандалу голову Хмельницької облпрокуратури звільнили з посади.

Вчора, 22 жовтня, генпрокурор Андрій Костін повідомив, що йде з посади через скандали з "інвалідністю" прокурорів. Також вчора президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року. В Україні перевірять рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям.

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