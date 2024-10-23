Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели, - глава Минздрава

Он заявил, что до конца этой недели должны принять распоряжение Кабинета министров, ликвидирующее Центральную МСЭК.

"Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу именно подчиненного института в городе Днепр. Поскольку мы видели, что Центральная МСЭК - это только была визуальная экспертиза, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу", - сказал Ляшко.