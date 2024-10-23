Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели, - глава Минздрава

Центральную медико-социальную экспертную комиссию планируют ликвидировать в ближайшее время. Это может произойти до конца этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко во время брифинга.