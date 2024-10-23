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Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели, - глава Минздрава

Киев, Среда 23 октября 2024 12:01
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Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели, - глава Минздрава Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Центральную медико-социальную экспертную комиссию планируют ликвидировать в ближайшее время. Это может произойти до конца этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко во время брифинга.

Он заявил, что до конца этой недели должны принять распоряжение Кабинета министров, ликвидирующее Центральную МСЭК.

"Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу именно подчиненного института в городе Днепр. Поскольку мы видели, что Центральная МСЭК - это только была визуальная экспертиза, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу", - сказал Ляшко.

Ликвидация МСЭК

На фоне массовых коррупционных скандалов, связанных с коррупцией и злоупотреблением при установлении инвалидности, президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации медико-социальной экспертной комиссии.

Министр здравоохранения уже уволил руководство центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, отвечающего за координацию деятельности комиссий.

Президент также заявил, что недоволен работой министра здравоохранения Виктора Ляшко и главой Минсоцполитики Оксаной Жолнович. Ляшко прокомментировал информацию о возможном увольнении.

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