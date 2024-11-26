Центральну ялинку в Рівному встановлюють на новій локації: що відомо (фото, відео)

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Хто й навіщо змінив локацію головної ялинки

Впродовж останніх років головна ялинка в Рівному стояла на майдані Незалежності. Втім, зараз площа заповнена портретами загиблих Героїв - захисників України.

Важливо й те, що цього року встановлювати святкове дерево буде не місто, а Рівненський академічний український музично-драматичний театр.

Ще влітку театр презентував міжнародний проект - Різдвяний театральний фестиваль "Скрудж Фест" - запланований на грудень 2024 року (до Дня святого Миколая).

Згодом Рівненський обласний драмтеатр звернувся до Рівненської міської ради з проханням: передати головну святкову ялинку, куплену містом раніше, для встановлення на Театральній площі (як частину декорацій до фестивалю).

Йдеться про 18-метрову ялинку вартістю три мільйони гривень (яку купували в 2021 році разом із наборами іграшок, гірляндами, ангелами, санями з оленями й світлодіодною сім'єю ведмедів).

Виконавчий комітет Рівненської міської ради надав дозвіл на встановлення ялинки та святкової ілюмінації у межах міжнародного театрального фестивалю.

Монтаж і демонтаж ялинки мають провести працівники Рівнеміськсвітло (комунального підприємства "Міськсвітло"), проте вартість цих робіт відшкодує організатор фестивалю.

За словами заступника міського голови й начальника Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міськради Миколи Дядюся, цього року місто не планує встановлювати головну святкову ялинку, адже на це потрібні кошти.

Він зауважив, що позиція керівництва міста чітка: всі вільні кошти будуть направлені на допомогу ЗСУ.

"У цьому році не передбачено фінансування з міського бюджету будь-яких заходів святкування Нового року й Різдва", - наголосив Дядюсь.

Коли "відкриють" святкову ялинку та як надовго

У вівторок, 26 листопада, на Театральній площі в центрі Рівного розпочались підготовчі роботи до облаштування святкової локації та встановлення ялинки.

Від самого ранку біля драмтеатру працює спецавто з підіймачем. Частину площі огородили стрічкою - задля безпеки перехожих.

Офіційне "відкриття" ялинки має відбутись 6 грудня - в День святого Миколая та перший день "Скрудж Фест" (який триватиме впродовж тижня).

Очікується, що святкова локація може працювати до 21 січня 2025 року - щоб охопити весь цикл різдвяно-новорічних свят (і за старим стилем також). Водночас точна дата "закриття" святкової ялинки поки що невідома.

Чим цікавий "Скрудж Фест" і як туди потрапити

Ідея фестивалю з'явилася після прем'єри україно-польського проекту "Скрудж. Різдвяна історія" минулого року.

Згідно із задумом, "Скрудж Фест" має стати потужним театрально-мистецьким форумом з магічною та неповторною атмосферою Різдва.

Основними завданнями фестивалю організатори вважають:

акумуляцію найкращих зразків театрального (і не тільки) мистецтва України та світу, що торкаються теми Різдвяних свят - на сцені Рівненського драмтеатру

максимальну популяризацію діяльності місцевих виробників на святковому ярмарку - на Театральній площі

"Окрім показу кращих вистав на різдвяну тематику від театрів учасників з України та світу, до вашої уваги буде низка захоплюючих дійств: святковий ярмарок з тематичними ароматними напоями й стравами, локації з різдвяними майстер-класами, фотозонами для всієї родини, лекції та виставки на тему різдвяних традицій", - розповіли у Рівненському драмтеатрі.

"Скрудж Фест" у Рівному (інфографіка: dramteatr.com.ua)

Ознайомитись із детальною програмою фестивалю й придбати квитки на вистави можна на офіційному сайті театру.