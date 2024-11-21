Головна ялинка країни 2025: що відомо про новорічне дерево і святкові заходи у столиці

КМДА погодила встановлення ялинки на Софійській площі, але остаточне рішення щодо її монтажу ухвалюватиме військова адміністрація Києва. Традиційно вогні на різдвяно-новорічному дереві запалюють у День святого Миколая, за новим стилем це 6 грудня.

Про це РБК-Україна повідомили в КМВА та компанії "Folk Ukraine".

Що відомо про ялинку у Києві

Організацією встановлення центральної ялинки у Києві уже не перший рік займається компанія "Folk Ukraine". Цьогоріч святкове дерево буде білим із блакитними гірляндами. Білий колір символізує біле полотно – життя із чистого аркуша, а блакитні гірлянди – чисте небо над країною.

Ялинка буде заввишки до 15 м. На святковій локації також будуть фотозони, на яких розмістять сердечка. Усі охочі зможуть собі забрати їх напам'ять в обмін за донат на ЗСУ. Для цього на локації будуть розміщені спеціальні QR-коди.

"КМДА встановлення ялинки уже погодила, зараз затримка за Київською міською військовою адміністрацією. Це питання у них на погодженні. Ялинка цьогоріч буде білою з блакитними гірляндами, але остаточне оздоблення визначає міський голова. У нього на розгляді є декілька варіантів, за кілька днів до встановлення ялинки він повідомить про своє рішення", – розповів Ігор Добруцький, директор "Folk Ukraine".

У КМВА зазначають, що рішення щодо деталей монтажу ялинки ухвалять уже найближчим часом, оскільки новорічне дерево традиційно мають встановити до Дня святого Миколая, яке за новим стилем відзначають 6 грудня.

"Торік рішення щодо встановлення ялинки ухвалювали на Раді оборони Києва, монтаж розпочався 3 грудня. Цьогоріч ближче до цієї дати буде остаточне рішення. Скоріш за все, у 2024 році не буде ані ярмарку, ані святкувань", – повідомив Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації.

Додамо, що оскільки рішення щодо встановлення центральної ялинки цьогоріч затягнулось, то організаторам довелося відмовитись від деяких деталей первинної концепції. Вона передбачала створення ялинки з інтернет-адресою та особистим номером телефону, щоби з нею можна було "поспілкуватися". Біля святкового дерева мала бути встановлена фотозона, на якій би транслювали побажання українців. А діти могли б надсилати свої ескізи та іграшки для ялинки.

Які заходи заплановані на різдвяно-новорічні свята

Раніше в КМДА повідомили, що Департамент культури не планує проводити традиційні новорічно-різдвяні масові заходи – культурно-мистецькі проекти, концерти, народні гуляння на відкритих локаціях столиці.

"Проведення святкових тематичних заходів планується у муніципальних закладах культури – театрах, музеях, бібліотеках тощо, підпорядкованих Департаменту культури, відповідно до їхніх планів роботи із дотриманням вимог і обмежень, що діють під час воєнного стану, та з урахуванням поточної безпекової ситуації", – заявили у Департаменті культури.

У відомстві також наголосили, що узагальнена програма різдвяних та новорічних заходів не оприлюднюватиметься та не анонсуватиметься у медіа і соціальних мережах у цілях безпеки.

Нагадаємо, що торік головна ялинка країни була прикрашена іграшками у формі сердець, блакитного та жовтого кольорів, а на верхівці дерева був встановлений тризуб. Святкових ярмарків не було, натомість були встановлені тематичні фотозони.

Ялинка і новорічні декорації на Софійській площі у 2023 році (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)