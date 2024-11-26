Центральную елку в Ровно устанавливают на новой локации: что известно (фото, видео)

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Кто и зачем изменил локацию главной елки

На протяжении последних лет главная елка в Ровно стояла на площади Независимости. Между тем сейчас она заполнена портретами погибших Героев - защитников Украины.

Важно и то, что в этом году устанавливать праздничное дерево будет не город, а Ровенский академический украинский музыкально-драматический театр.

Еще летом театр презентовал международный проект - Рождественский театральный фестиваль "Скрудж Фест" - запланированный на декабрь 2024 года (ко Дню святого Николая).

Позже Ровенский областной драмтеатр обратился к Ровенскому городскому совету с просьбой: передать главную праздничную елку, купленную городом ранее, для установки на Театральной площади (как часть декораций к фестивалю).

Речь идет о 18-метровой елке стоимостью в три миллиона гривен (которую покупали в 2021 году вместе с наборами игрушек, гирляндами, ангелами, санями с оленями и светодиодной семьей медведей).

Исполнительный комитет Ровенского городского совета предоставил разрешение на установление елки и праздничной иллюминации в рамках международного театрального фестиваля.

Монтаж и демонтаж елки должны провести работники Ровногорсвета (коммунального предприятия "Горсвет"), однако стоимость этих работ возместит организатор фестиваля.

По словам заместителя городского главы и начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Ровенского горсовета Николая Дядюся, в этом году город не планирует устанавливать главную праздничную елку, ведь на это нужны средства.

Он отметил, что позиция руководства города четкая: все свободные средства будут направлены на помощь ВСУ.

"В этом году не предусмотрено финансирование из городского бюджета каких-либо мероприятий празднования Нового года и Рождества", - подчеркнул Дядюсь.

Когда "откроют" праздничную елку и как надолго

Во вторник, 26 ноября, на Театральной площади в центре Ровно начались подготовительные работы по обустройству праздничной локации и установке елки.

С самого утра возле драмтеатра работает спецавто с подъемником. Часть площади огородили лентой - для безопасности прохожих.

Официальное "открытие" елки должно состояться 6 декабря - в День святого Николая и первый день "Скрудж Фест" (который продлится в течение недели).

Ожидается, что праздничная локация может работать до 21 января 2025 года - чтобы охватить весь цикл рождественско-новогодних праздников (и по старому стилю также). В то же время, точная дата "закрытия" праздничной елки пока неизвестна.

Чем интересен "Скрудж Фест" и как туда попасть

Идея фестиваля появилась после премьеры украино-польского проекта "Скрудж. Рождественская история" в прошлом году.

Согласно замыслу, "Скрудж Фест" должен стать мощным театрально-художественным форумом с магической и неповторимой атмосферой Рождества.

Основными задачами фестиваля организаторы считают:

аккумуляцию лучших образцов театрального (и не только) искусства Украины и мира, затрагивающих тему Рождественских праздников - на сцене Ровенского драмтеатра

максимальную популяризацию деятельности местных производителей на праздничной ярмарке - на Театральной площади

"Помимо показа лучших спектаклей на рождественскую тематику от театров участников из Украины и мира, к вашему вниманию будет ряд увлекательных действ: праздничная ярмарка с тематическими ароматными напитками и блюдами, локации с рождественскими мастер-классами, фотозонами для всей семьи, лекции и выставки на тему традиций", - рассказали в Ровенском драмтеатре.

"Скрудж Фест" в Ровно (инфографика: dramteatr.com.ua)

Ознакомиться с детальной программой фестиваля и приобрести билеты на представления можно на официальном сайте театра.