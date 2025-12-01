У Центральному парку Харкова з’явилася новорічна ялинка: як прикрашають місто

Харківські Telegram-канали повідомили, що у місті 1 грудня уже з’являються новорічні локації. Так у Центральному парку встановили ялинку та перші святкові інсталяції.

Новорічний декор у Центральному парку Харкова (фото: t.me/place_kharkiv)

Прикрасили також заклад "Япіко", який знаходиться на вул. Ярослава Мудрого.

Прикращений заклад "Япіко" у Харкові (фото: t.me/place_kharkiv)

Водночас у метро Харкова перша ялинка з’явилася ще у ніч на 17 листопада. Підприємство "Центральний парк" повідомляє, що на станції "Історичний музей" їхні фахівці прикрасили гірляндами та іграшками ялинку й будиночок Миколая, підключили ілюмінацію.

Ялинка на станції метро "Історичний музей" у Харкові (фото: "Центральний парк")

У місті зазначають, що прикрашання станцій метро стало традицією після початку повномасштабної війни. Роботи виконують уночі, використовуючи декор, який раніше прикрашав алеї парків.

Наступною новорічною локацією стане станція "Університет". Загалом планують оформити п’ять станцій.

"Ці ліхтарики і прикраси - наш подарунок місту. Вони створюють атмосферу справжньої чарівної казки для всіх харків’ян. Ми даруємо один одному гарний настрій і тепло, доводячи, що світло, тепло і віра у диво завжди перемагають темряву та зло", - йдеться у повідомленні підприємства.