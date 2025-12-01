В Центральном парке Харькова появилась новогодняя елка: как украшают город

Харьковские Telegram-каналы сообщили, что в городе 1 декабря уже появляются новогодние локации. Так в Центральном парке установили елку и первые праздничные инсталляции.

Новогодний декор в Центральном парке Харькова (фото: t.me/place_kharkiv)

Украсили также заведение "Япико", которое находится на ул. Ярослава Мудрого.

Украшенное заведение "Япико" в Харькове (фото: t.me/place_kharkiv)

В то же время в метро Харькова первая елка появилась еще в ночь на 17 ноября. Предприятие "Центральный парк" сообщает, что на станции "Исторический музей" их специалисты украсили гирляндами и игрушками елку и домик Николая, подключили иллюминацию.

Елка на станции метро "Исторический музей" в Харькове (фото: "Центральный парк")

В городе отмечают, что украшение станций метро стало традицией после начала полномасштабной войны. Работы выполняют ночью, используя декор, который ранее украшал аллеи парков.

Следующей новогодней локацией станет станция "Университет". Всего планируют оформить пять станций.

"Эти фонарики и украшения - наш подарок городу. Они создают атмосферу настоящей волшебной сказки для всех харьковчан. Мы дарим друг другу хорошее настроение и тепло, доказывая, что свет, тепло и вера в чудо всегда побеждают тьму и зло", - говорится в сообщении предприятия.