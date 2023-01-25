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Центр Одеси внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Фото: Центр Одеси внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (omr.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 25 січня, центр Одеси внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

"Історичний центр міста-порту Одеса" включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою", - йдеться у заяві.

Що це дає

Зазначимо, що внесення об'єкта до списку ЮНЕСКО гарантує значну міжнародну увагу до його збереження, а країна, на чиїй території він розташований, може розраховувати на фінансову та консультативну підтримку з боку ЮНЕСКО, а в разі порушення умов збереження пам'ятки нестиме міжнародну відповідальність.

Нагадаємо, ще у липні 2022 року повідомлялось, що Одесу можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Пізніше в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) підтримали пропозицію України внести до списку охоронюваних об'єктів світової спадщини Одесу.

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