Одессу могут внести в список ЮНЕСКО уже до конца 2022 года, - посол

Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это может произойти уже к концу этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины во Франции Вадима Омельченко в эфире телемарафона.

"На очереди Одесса (внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО - ред.). Сейчас очень быстрыми темпами прорабатывается досье. Я думаю, что еще в этом году Одесса будет под защитой ЮНЕСКО", - сказал Омельченко.

По словам посла, наша страна имеет поддержку группы друзей в ЮНЕСКО.

"Это была инициатива итальянской делегации. Очень быстро Министерство культуры Украины подало заявку. И мы прорабатываем досье по ускоренной процедуре", - добавил Омельченко.

Что это дает

Отметим, что внесение объекта в список ЮНЕСКО гарантирует значительное международное внимание к его сохранению, а страна, на чьей территории он расположен, может рассчитывать на финансовую и консультативную поддержку со стороны ЮНЕСКО, а в случае нарушения условий сохранения памятника будет нести международную ответственность.

Напомним, недавно украинский борщ был внесен в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.