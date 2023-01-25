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Центр Одессы внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Центр Одессы внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (omr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 25 января, центр Одессы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

"Исторический центр города-порта Одесса" включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой", - говорится в заявлении.

Что это дает

Отметим, что внесение объекта в список ЮНЕСКО гарантирует значительное международное внимание его сохранению, а страна, на чьей территории он расположен, может рассчитывать на финансовую и консультативную поддержку со стороны ЮНЕСКО, а в случае нарушения условий сохранения памятника будет нести международную ответственность.

Напомним, еще в июле 2022 года сообщалось, что Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Позже в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддержали предложение Украины внести в список охраняемых объектов мирового наследия Одессу.

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