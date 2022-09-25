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Центр Одеси атакували дрони-камікадзе: що відомо

Фото: Центр Одеси атакували дрони-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю рано-вранці, 25 вересня, Одесу атакували дрони-камікадзе. Вони завдали трьох ударів по центру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" у Telegram.

"Одеса знову атакована ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог потрапив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що сили протиповітряної оборони збили один дрон.

Жертв серед населення внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, 23 вересня російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула людина.

Раніше РБК-Україна розповідала, чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136.

Крім того, ЗСУ дали поради, що робити у разі атаки дронів-камікадзе.

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ОдесаВійна Росії проти України