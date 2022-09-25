Центр Одессы атаковали дроны-камикадзе: что известно

"Одесса снова атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что силы противовоздушной обороны сбили один дрон.

Жертв среди населения в результате атаки нет.

Напомним, 23 сентября российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб человек.

Ранее РБК-Украина рассказывало, чем опасны иранские беспилотники Shahed-136.

Кроме того, ВСУ дали советы, что делать в случае атаки дронов-камикадзе.

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