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Центр Одессы атаковали дроны-камикадзе: что известно

Фото: Центр Одессы атаковали дроны-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье рано утром, 25 сентября, Одессу атаковали дроны-камикадзе. Они нанесли три удара по центру города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг" в Telegram.

"Одесса снова атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что силы противовоздушной обороны сбили один дрон.

Жертв среди населения в результате атаки нет.

Напомним, 23 сентября российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб человек.

Ранее РБК-Украина рассказывало, чем опасны иранские беспилотники Shahed-136.

Кроме того, ВСУ дали советы, что делать в случае атаки дронов-камикадзе.

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