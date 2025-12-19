ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Центр Києва завтра перекриють через візит іноземних делегацій

Київ, П'ятниця 19 грудня 2025 21:55
Центр Києва завтра перекриють через візит іноземних делегацій Фото: проїзд центром Києва буде перекритий 20 грудня (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У суботу, 20 грудня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій буде перекритий центр Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України у Facebook.

Завтра у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

"У зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - ідеться в дописі відомства.

Містян та гостей столиці просять завчасно врахувати інформацію, коригувати маршрути та зважати на можливі затримки руху.

Довідково

Відповідно до чинного законодавства, під час перебування в Україні іноземні лідери держав, глави урядів і очільники міжнародних організацій перебувають під державною охороною. Забезпечення їхньої безпеки покладене на Управління державної охорони України.

Тимчасові обмеження руху в центральній частині Києва під час офіційних візитів є стандартною безпековою процедурою. Такі заходи запроваджують для захисту делегацій, координації роботи служб та збереження стабільного функціонування транспортної інфраструктури.

Перекриття дорожнього руху в Києві

Як повідомлялось, у Києві вранці 9 грудня тимчасово перекривали рух транспорту на Броварському проспекті біля мосту Метро в Дніпровському районі. Там сталася дорожньо-транспортна пригода.

Також ми писали, що 22 листопада, у Києві діяли тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з проведенням охоронних заходів.

Крім того, внаслідок масованої атаки на Київ в ніч на 14 листопада частково було перекрито рух громадського транспорту. Затримувався рух низки автобусів, трамваїв і тролейбусів.

