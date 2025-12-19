Центр Києва завтра перекриють через візит іноземних делегацій

У суботу, 20 грудня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій буде перекритий центр Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України у Facebook .

Завтра у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

"У зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - ідеться в дописі відомства.

Містян та гостей столиці просять завчасно врахувати інформацію, коригувати маршрути та зважати на можливі затримки руху.

Довідково

Відповідно до чинного законодавства, під час перебування в Україні іноземні лідери держав, глави урядів і очільники міжнародних організацій перебувають під державною охороною. Забезпечення їхньої безпеки покладене на Управління державної охорони України.

Тимчасові обмеження руху в центральній частині Києва під час офіційних візитів є стандартною безпековою процедурою. Такі заходи запроваджують для захисту делегацій, координації роботи служб та збереження стабільного функціонування транспортної інфраструктури.