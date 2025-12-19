Центр Киева завтра перекроют из-за визита иностранных делегаций
В субботу, 20 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций будет перекрыт центр Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление госохраны Украины в Facebook.
Завтра в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения.
"В связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - говорится в заметке ведомства.
Горожан и гостей столицы просят заблаговременно учесть информацию, корректировать маршруты и учитывать возможные задержки движения.
Справка
Согласно действующему законодательству, во время пребывания в Украине иностранные лидеры государств, главы правительств и руководители международных организаций находятся под государственной охраной. Обеспечение их безопасности возложено на Управление государственной охраны Украины.
Временные ограничения движения в центральной части Киева во время официальных визитов являются стандартной процедурой безопасности. Такие меры вводят для защиты делегаций, координации работы служб и сохранения стабильного функционирования транспортной инфраструктуры.
Перекрытие дорожного движения в Киеве
Как сообщалось, в Киеве утром 9 декабря временно перекрывали движение транспорта на Броварском проспекте возле моста Метро в Днепровском районе. Там произошло дорожно-транспортное происшествие.
Также мы писали, что 22 ноября, в Киеве действовали временные ограничения дорожного движения в связи с проведением охранных мероприятий.
Кроме того, в результате массированной атаки на Киев в ночь на 14 ноября частично было перекрыто движение общественного транспорта. Задерживалось движение ряда автобусов, трамваев и троллейбусов.