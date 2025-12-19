Центр Киева завтра перекроют из-за визита иностранных делегаций

В субботу, 20 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций будет перекрыт центр Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление госохраны Украины в Facebook .

Завтра в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения.

"В связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - говорится в заметке ведомства.

Горожан и гостей столицы просят заблаговременно учесть информацию, корректировать маршруты и учитывать возможные задержки движения.

Справка

Согласно действующему законодательству, во время пребывания в Украине иностранные лидеры государств, главы правительств и руководители международных организаций находятся под государственной охраной. Обеспечение их безопасности возложено на Управление государственной охраны Украины.

Временные ограничения движения в центральной части Киева во время официальных визитов являются стандартной процедурой безопасности. Такие меры вводят для защиты делегаций, координации работы служб и сохранения стабильного функционирования транспортной инфраструктуры.