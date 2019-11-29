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Центр Киева сковали пробки

Новости » Общество     29.11.2019 - 13:39
Центр Киева сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В центре образовались значительные пробки на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко

В пятницу, 29 ноября, в центре Киева образовались значительные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу большие пробки образовались бульваре Тараса Шеченко, бульваре Леси Украинки, возле станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Майдан Незалежности", "Крещатик", на улице Вячеслава Черновола, улице Большая Житомирская, улице Михаила Грушевского, возле станции метро "Арсенальная", на улице Большая Васильковская, возле станции метро "Льва Толстого".

Затруднено движение транспорта на улице Протасов яр, бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, возле станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта", незначительные пробки на проспекте Победы.

Центр Киева сковали пробкиФото: пробки в центре Киева (скриншот Google Maps)

Также пробки образовались на улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, возле станции метро "Лукьяновская", проспекте Степана Бандеры, улице Богатырская, улице Набережно-Луговая и улице Набережно-Рыбальская, значительные пробки на Подоле. На Южном мосту зафиксированы незначительные пробки.

На левом берегу пробок нет, лишь незначительные на проспекте Юрия Гагарина.

Напомним, в центре Киева ограничено движение автотранспорта до 26 января в связи с подготовкой к празднованию новогодних праздников.

Также в Киеве ограничили движение транспорта на участке дороги Р-03 Северо-восточный обход. Ограничение движения будет с 26 ноября до 1 декабря.

В Киеве образовались многочисленные пробки Киев сковали пробки
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