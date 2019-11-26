На въезде в Киев ограничат движение транспорта

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Ограничение движение будет с 26 ноября по 1 декабря на трасе Северо-восточный обход

В Киеве ограничат движение транспорта на участке дороги Р-03 Северо-восточный обход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Сообщается, что ограничение движения будет с 26 ноября до 1 декабря на участке трассы Р-03 от 19 + 000 до км 20 + 500 (WIM 4) в связи с выполнением комплекса дорожных работ по подготовке дорожного покрытия для установки датчиков системы взвешивания в движении.

"Места выполнения работ будут оборудованы временными средствами организации дорожного движения", - сообщили в "Укравтодоре".

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Также сообщалось, что в Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ограничения будут действовать до 8 декабря с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи". Причиной стали работы по демонтажу аварийных карнизных блоков.

Кроме этого, в центре Киева ограничат движение транспорта на время новогодне-рождественских празднований. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020 на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5 и на Контрактовой площади.