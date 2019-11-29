Центр Києва скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У центрі утворились значні пробки на бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка

У п'ятницю, 29 листопада, у центрі Києва утворились значні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі великі пробки утворились бульварі Тараса Шеченка, бульварі Лесі Українки, біля станцій метро "Університет", "Театральна", "Золоті ворота", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", на вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Велика Житомирська, вулиці Михайла Грушевського, біля станції метро "Арсенальна", вулиці Велика Васильківська, біля станції метро "Льва Толстого".

Ускладнений рух транспорту на вулиці Протасів яр, бульварі Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, біля станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту", незначні пробки на проспекті Перемоги.

Фото: пробки у центрі Києва (скріншот Google Maps)

Також пробки утворились на вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових стрільців, біля станції метро "Лук'янівська", проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Лугова та вулиці Набережно-Рибальська, значні пробки на Подолі. На Півднному мосту зафіксовані незначні пробки.

На лівому березі пробок немає, лише незначні на проспекті Юрія Гагаріна.

Нагадаємо, у центрі Києва обмежено рух автотранспорту до 26 січня у зв'язку з підготовкою до святкування новорічних свят.

Також в Києві обмежили рух транспорту на ділянці дороги Р-03 Північно-східний обхід. Обмеження руху буде з 26 листопада до 1 грудня.