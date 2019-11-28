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В центре Киева ограничили движение транспорта

Новости » Общество     28.11.2019 - 20:20
В центре Киева ограничили движение транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение движения будут действовать до 26 января 2020 года

В центре Киева ограничили движение автотранспорта в связи с подготовкой к празднованию новогодних праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра организации дорожного движения".

Как сообщается, движение транспорта запрещено по направлению к Михайловской площади.

"Движение запрещено Владимирским проездом - от Малой Житомирской к Михайловской площади. Также ограничено движение по правой полосе Владимирского проезда в направлении Михайловской площади. Все необходимые дорожные знаки мы уже изменили, поэтому просим водителей обращать на них внимание", - говорится в сообщении.

Ограничение движения в центре столицы будут действовать до 26 января 2020 года.

Напомним, в Киеве ограничили движение транспорта на участке дороги Р-03 Северо-восточный обход. Ограничение движения будет с 26 ноября до 1 декабря.

Кроме того, о время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020. Зимние развлечения продолжатся на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го - на Контрактовой площади.

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