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Центр Киев завтра перекроют: список улиц

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве завтра перекроют движение на центральных улицах. Движение перекроют по маршруту Евро Марафона.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30. Движение ограничат на:

  • улице Саксаганского (от Дворца Спорта),
  • площаде Победы,
  • проспекте Победы (от площади до улицы Академика Янгеля).

На сайте КГГА опубликован ряд маршрутов троллейбусов и автобусов.

Схемы: маршруты транспорта (kyivcity.gov.ua)

Об изменениях в работе маршрутов наземного пассажирского транспорта обещают сообщить дополнительно.

Евро Марафон - международные соревнования, внесенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины. В условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.

Напомним, в Киеве частично ограничили движение автомобильного транспорта на мосту Метро до 26 апреля.

Ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт.

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