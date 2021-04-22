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В Киеве на выходных ограничат движение по мосту Метро

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 14:18
В Киеве на выходных ограничат движение по мосту Метро Фото: в Киеве на выходных ограничат движение по мосту Метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве частично ограничат движение автомобильного транспорта на мосту Метро. Ограничение будет действовать с 22:00 23 апреля до 5:00 26 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Работники коммунальной службы планируют отремонтировать деформационные швы моста.

Ограничение будет действовать в сторону левого берега.

"Работы выполнят на выходных, чтобы меньше влиять на трафик", - говорится в сообщении.

В Киеве на выходных ограничат движение по мосту Метро

Напомним, на выходных перекроют центральную часть Киева. Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30 25 апреля.

Ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт, на первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

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