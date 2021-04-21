Киев перекроют на выходных из-за Евро Марафона: список улиц
Из-за проведения марафона в воскресенье, 25 апреля, перекроют центральную часть Киева. Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что движение перекроют по маршруту Евро Марафона:
- улица Саксаганского (от Дворца Спорта)
- площадь Победы
- проспект Победы (от площади до улицы Академика Янгеля)
Об изменениях в работе маршрутов наземного пассажирского транспорта обещают сообщить дополнительно.
Евро Марафон - международные соревнования, внесенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины. В условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.
Напомним, ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт, на первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.
До этого сообщалось, что в 2021 году начнут строить обходную дорогу в Киеве. Ее протяженность составит 150 километров, она должна соединить основные международные трассы, которые сейчас идут через город. Общая стоимость проекта составит 85 млрд гривен.