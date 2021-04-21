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Киев перекроют на выходных из-за Евро Марафона: список улиц

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 14:19
Киев перекроют на выходных из-за Евро Марафона: список улиц Фото: движение в Киеве перекроют (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за проведения марафона в воскресенье, 25 апреля, перекроют центральную часть Киева. Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что движение перекроют по маршруту Евро Марафона:

  • улица Саксаганского (от Дворца Спорта)
  • площадь Победы
  • проспект Победы (от площади до улицы Академика Янгеля)

Об изменениях в работе маршрутов наземного пассажирского транспорта обещают сообщить дополнительно.

Евро Марафон - международные соревнования, внесенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины. В условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.

Напомним, ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт, на первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

До этого сообщалось, что в 2021 году начнут строить обходную дорогу в Киеве. Ее протяженность составит 150 километров, она должна соединить основные международные трассы, которые сейчас идут через город. Общая стоимость проекта составит 85 млрд гривен.

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