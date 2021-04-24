RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Центр Київ завтра перекриють: список вулиць

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві завтра перекриють рух на центральних вулицях. Рух перекриють за маршрутом Євро марафону.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Рух буде перекрито з 08:00 до 15:30. Рух обмежать на:

  • вулиці Саксаганського (від Палацу Спорту),
  • площі Перемоги,
  • проспекті Перемоги (від площі до вулиці Академіка Янгеля).

На сайті КМДА опубліковано ряд маршрутів тролейбусів та автобусів.

Схеми: маршрути транспорту (kyivcity.gov.ua)

Євро Марафон - міжнародні змагання, внесені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України. В умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.

Нагадаємо, у Києві частково обмежили рух автомобільного транспорту на мосту Метро до 26 квітня.

Раніше повідомлялося, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На трасі йде капітальний ремонт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України транспортдвижение