Центр Израиля вновь обстреляли ракетами из Сектора Газы

Примерно в 2:50 (по киевскому времени) сирены "Цева адом" вновь были слышны в городах центра Израиля . Вскоре после этого прогремели взрывы.

Об этом сообщает Newsru.co.il .

Судя по звукам, ракеты, выпущенные из Газы, были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Ранее сообщалось, что израильские ВВС возобновили нанесение ударов по целям в западных районах города Газа. Это случилось после обстрела города Ашкелон и приграничных населенных пунктов.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.

В результате обстрела Таль-Авива пострадали и погибли мирные жители.

Ранее сообщалось, что появилось видео обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Несколько ракет ударили по городу и пригородам.

Также сообщалось, что в результате обстрела пострадал иностранец. Мужчина приехал работать в Израиль.