Центр Ізраїлю знову обстріляли ракетами з Сектору Газа

Приблизно о 2:50 (за київським часом) сирени "Цева адом" знову були чути в містах центру Ізраїлю . Незабаром після цього прогриміли вибухи.

Про це повідомляє Newsru.co.il .

Судячи зі звуків, ракети, випущені з Газа, були збиті системою ПРО "Залізний купол".

Раніше повідомлялося, що ізраїльські ВПС відновили ураження цілей в західних районах міста Газа. Це сталося після обстрілу міста Ашкелон і прикордонних населених пунктів.

Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектору Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети.

В результаті обстрілу Таль-Авіва постраждали і загинули мирні жителі.

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з Сектору Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.

Також повідомлялося, що в результаті обстрілу постраждав іноземець. Чоловік приїхав працювати в Ізраїль.