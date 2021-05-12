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Центр Ізраїлю знову обстріляли ракетами з Сектору Газа

Новость на русском → Ізраїль, Середа 12 травня 2021 03:45
Центр Ізраїлю знову обстріляли ракетами з Сектору Газа Фото: бойовики ХАМАС обстріляли центр Ізраїлю (twitter.com/StopAntisemites)
Автор: Артур Родивилов

Приблизно о 2:50 (за київським часом) сирени "Цева адом" знову були чути в містах центру Ізраїлю. Незабаром після цього прогриміли вибухи.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Судячи зі звуків, ракети, випущені з Газа, були збиті системою ПРО "Залізний купол".

Раніше повідомлялося, що ізраїльські ВПС відновили ураження цілей в західних районах міста Газа. Це сталося після обстрілу міста Ашкелон і прикордонних населених пунктів.

Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектору Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети.

В результаті обстрілу Таль-Авіва постраждали і загинули мирні жителі.

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з Сектору Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.

Також повідомлялося, що в результаті обстрілу постраждав іноземець. Чоловік приїхав працювати в Ізраїль.

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