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Центр глобальної взаємодії бореться з дезінформацією, спрямованою проти України, - Блінкен

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Середа 22 березня 2023 19:35
Центр глобальної взаємодії бореться з дезінформацією, спрямованою проти України, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Центр глобальної взаємодії ефективно протидіє пропаганді РФ, яка направлена проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За його словами, декілька десятків країн співпрацюють із Центром глобальної взаємодії. Це підрозділ Держдепартаменту США по боротьбі з дезінформацією.

"Це тепер провідна платформа міжнародного обміну інформацією", - сказав він.

Блінкен пояснив, що цей центр активно спростовує дезінформацію, яку публікують російські сайти щодо війни в Україні, а також оприлюднює дані про розвідувальні технології Китаю.

Держсекретар вважає цей центр дуже зручним засобом протидії пропаганді у світі. Центр глобальної взаємодії був заснований за 44-го президента США Барака Обами, і спочатку створювався як структура протидії пропаганді терористичних угруповань, проте потім поширив свою сферу впливу і на держави.

Нагадаємо, що російська пропаганда намагається схилити європейських прихильників пацифізму на свій бік і використати їх для поширення своїх наративів.

Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди та дезінформації з приводу війни в Україні.

Після того, як Ілон Маск придбав Twitter, у соцмережі російська пропаганда почала поширюватися майже без будь-яких обмежень через нестачу працівників, які б займалися модерацією контенту.

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