У Twitter за керівництва Маска майже не борються з російською пропагандою, - BBC
Після того, як Ілон Маск придбав Twitter, у соцмережі російська пропаганда почала поширюватися майже без будь-яких обмежень через нестачу працівників, які б займалися модерацією контенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Як повідомляється, Маск звільнив близько половини співробітників, які працювали в компанії, щоб скоротити її збитки.
Десятки нинішніх і колишніх працівників Twitter розповіли, що за останні місяці в соцмережі помітно почастішали випадки агресивної риторики, нападок тролів, розпалювання ненависті та женоненависництва, а також стало набагато більше пропаганди та інформаційних маніпуляцій від агентів іноземних держав.
Один із колишніх співробітників Twitter розповів журналістам, що він працював у команді фахівців, які відстежували пости та коментарі від так званих "агентів впливу" іноземних держав, які ведуть інформаційні кампанії з дискредитації демократії загалом, а також спрямовані проти конкретних дисидентів та журналістів.
За його словами, він та його колеги були завантажені повідомленнями, проплаченими іноземними державами, буквально щодня. Тепер із його колишньої команди звільнили майже всіх, а масштаби роботи скоротилися до мінімуму.
Зокрема, з команди пішли кілька ключових експертів, які займалися конкретними регіонами - так званими суб'єктами загрози: від Росії до Китаю.
Нагадаємо, нещодавно було звільнено близько 200 співробітників Twitter або близько 10% від тих майже двох тисяч працівників, які ще залишилися працювати в компанії.
Також раніше ми писали, що витрати на рекламу у Twitter Inc у грудні 2022 року скоротилися на 71%, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати у соціальній мережі після приходу до керівництва Ілона Маска.
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