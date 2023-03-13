Російська пропаганда намагається використати європейських пацифістів, - польська розвідка

Російська пропаганда намагається схилити європейських сторонників пацифізму на свій бік і використати їх для поширення своїх наративів.

Про це заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Росія вдається до використання наративів "хибного пацифізму", розповсюджуючи їх на тих європейців, які виступають з ідеями припинити бойові дії з міркувань гуманності. Це відбувається, бо РФ зараз зацікавлена у "перемир’ї", яке дасть їй можливості відновити сили.

"У Польщі середовище фальшивого пацифізму консолідується навколо Л.Сикульського, який викладає тези, що відповідають діяльності російської пропаганди, звинувачує польську владу, Захід і США у провокуванні війни та закликає до партнерства з Росією", - зазначив Жарин.

Такі дії, за його словами, є частиною більш великого плану - зупинити підтримку України західними партнерами.