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Російська пропаганда намагається використати європейських пацифістів, - польська розвідка

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Понеділок 13 березня 2023 07:09
Російська пропаганда намагається використати європейських пацифістів, - польська розвідка Фото: Росія через пропаганду намагається використати європейських пацифістів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російська пропаганда намагається схилити європейських сторонників пацифізму на свій бік і використати їх для поширення своїх наративів.

Про це заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Росія вдається до використання наративів "хибного пацифізму", розповсюджуючи їх на тих європейців, які виступають з ідеями припинити бойові дії з міркувань гуманності. Це відбувається, бо РФ зараз зацікавлена у "перемир’ї", яке дасть їй можливості відновити сили.

"У Польщі середовище фальшивого пацифізму консолідується навколо Л.Сикульського, який викладає тези, що відповідають діяльності російської пропаганди, звинувачує польську владу, Захід і США у провокуванні війни та закликає до партнерства з Росією", - зазначив Жарин.

Такі дії, за його словами, є частиною більш великого плану - зупинити підтримку України західними партнерами.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна розповідала про те, на які саме цілі спрямована російська пропаганда.

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