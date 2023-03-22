Центр глобального взаимодействия борется с дезинформацией, направленной против Украины, - Блинкен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, несколько десятков стран сотрудничают с Центром глобального взаимодействия. Это подразделение Госдепартамента США по борьбе с дезинформацией.

"Это сейчас ведущая платформа международного обмена информацией", - сказал он.

Блинкен объяснил, что этот центр активно опровергает дезинформацию, публикуемую российскими сайтами о войне в Украине, а также обнародует данные о разведывательных технологиях Китая.

Госсекретарь считает этот центр очень удобным средством противодействия пропаганде в мире. Центр глобального взаимодействия был основан при 44-м президенте США Бараке Обаме, и первоначально создавался как структура противодействия пропаганде террористических группировок, однако затем распространил свою сферу влияния и на государства.