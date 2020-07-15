Цена отеля "Днепр" на аукционе превысила миллиард гривен

На аукционе по приватизации гостиницы "Днепр" в центре Киева за него предложили более 1 млрд гривен. На данный момент такие деньги готовы заплатить два участника.

Торги транслируют на странице Фонда государственного имущества в Facebook.

В частности, цена за отель "Днепр" превысила отметку в 1 млрд гривен в ходе второго раунда торгов. Впереди еще один раунд.

Отметим, в сегодняшнем аукционе принимают участие почти три десятка участников. Сразу с начала торгов цена превысила стартовую в 9 раз. Гостиница находится в самом центре Киева, в ней 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Напомним, в середине июня отель в рамках большой приватизации выставили на продажу со стартовой ценой 81 млн гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что это будет первый объект большой приватизации, далее на продажу выставят государственную компанию "Центрэнерго" и другие крупные предприятия.