Ціна готелю "Дніпро" на аукціоні перевищила мільярд гривень

На аукціоні з приватизації готелю "Дніпро" у центрі Києва за нього запропонували понад 1 млрд гривень. На даний момент такі гроші ціну готові заплатити два учасника.

Торги транслюють на сторінці Фонду державного майна у Facebook.

Зокрема, ціна за готель "Дніпро" перевищила позначку в 1 млрд гривень в ході другого раунду торгів. Попереду ще один раунд.

Відзначимо, у сьогоднішньому аукціоні беруть участь майже три десятки учасників. Відразу на початку торгів ціна перевищила стартову в 9 разів. Готель знаходиться в самому центрі Києва, в ньому 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

Нагадаємо, в середині червня готель у рамках великої приватизації виставили на продаж за стартовою ціною 81 млн гривень.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що це буде перший великий об'єкт приватизації, далі на продаж виставлять державну компанію "Центренерго" та інші великі підприємства.