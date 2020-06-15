ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гостиница "Днепр" выставлена на приватизацию, названа стартовая цена

Новости » Экономика     15.06.2020 - 14:16
Гостиница "Днепр" выставлена на приватизацию, названа стартовая цена
Фото: гостиница "Днепр" (dniprohotel.ua)

Стартовая цена на аукционе составит почти 81 млн гривен

Первый объект большой приватизации выставлен на продажу. Гостиница "Днепр" в центре Киева будет продаваться на аукционе 15 июля, стартовая цена достигает почти 81 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества в Facebook.

Сообщается, что гостиница "Днепр" выставлена на аукцион, проведение которого планируется 15 июля. Стартовая цена - 80,9 млн гривен.

Отметим, гостиница находится в самом центре Киева, на улице Крещатик рядом с Майданом Независимости. Здание общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров состоит из 12 наземных и одного технического этажа, бельэтажа и подвала. Перед гостиницей есть паркинг на 56 парковочных мест.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Напомним, ранее о готовности этой гостиницы к приватизации заявлял президент Владимир Зеленский; он также отметил, что на приватизацию выставят и крупные предприятия, которые не являются стратегическими.

Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Данила Крамаренко

Теги Новости Украины приватизацияФГИотель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь