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Стартовал аукцион по продаже отеля "Днепр", цена уже выросла в 9 раз

Киев, Среда 15 июля 2020 13:01
Стартовал аукцион по продаже отеля "Днепр", цена уже выросла в 9 раз
Фото: гостиница "Днепр" (dniprohotel.ua)
Автор: РБК-Украина

На данный момент лидирует ставка на сумму 711 млн гривен

Фонд государственного имущества Украины 15 июля проводит аукцион по приватизации гостиницы "Днепр". На данный момент лидирующая ставка превысила стартовую цену в 9 раз.

Аукцион проходит в прямом эфире на странице Фонда госимущества в Facebook.

Сообщается, что в торгах принимают участие 29 участников. Максимальная ставка по состоянию на 12:45 составляет 711 млн гривен, минимальная - 130 млн. При этом ставки уже ниже не могут быть, для каждого участника его предыдущая ставка является низшей планкой. То есть далее он может ставить только выше, чем предложил.

Уже зафиксировано шесть ставок. Аукцион идет так, что первыми ставки ставят в каждом раунде те, кто предложил наименьшую сумму. Тот, кто предложил самую большую сумму войдет в торги последним.

Аукціон з продажу готелю "Дніпро"

15 липня (середа) о 12:00 розпочнеться онлайн-аукціон з продажу готелю «Дніпро»! Команда Фонду держмайна застосовує абсолютно нові підходи відкритості і публічності у своїй роботі, а тому весь процес приватизації готелю проходитиме наживо. Перебіг прозорих торгів транслюватимемо безпосередньо з місця подій. Також в ефірі ви зможете послухати ряд експертних панелей за участі керівництва Фонду державного майна України, творців платформи Prozorro.Продажі, представників Мінекономіки, Міністерства фінансів, Державного управління справами, Transparency International Україна та Американо-Української Ділової Ради (USUBC). Спікери говоритимуть про стан державних підприємств і важливість приватизації в Україні. Підготували для вас цікаву програму. Тож обов'язково заплануйте переглянути ефір!

Опубліковано Фонд державного майна України Середа, 15 липня 2020 р.

Ожидается, что победитель станет известен ближе к 18:00.

Напомним, в середине июня гостиницу "Днепр" выставили на приватизацию со стартовой ценой 81 млн гривен.

Отель находится в самом центре Киева, в нем 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что продажа отеля "Днепр" откроет так называемую большую приватизацию.

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