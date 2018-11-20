Ціна нафти впала більш ніж на 1 долар за півгодини

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

В 20:24 барель нафти торгувався за ціною 61,73 доларів при цьому ще в 19:47 вони торгувалися на позначці 62,98 доларів

Вартість ф'ючерсу на північноморську нафту Brent з постачанням в січні наступного року впала більш ніж на 7%, досягнувши рекордного мінімуму з лютого. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані торгів на Лондонській біржі.



В 20:24 барель нафти торгувався за ціною 61,73 доларів при цьому ще в 19:47 вони торгувалися на позначці 62,98 доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 20 листопада 2018 року, впала нижче позначки в 64 долара за барель.

Зазначимо, Сполучені Штати ввели санкції проти компаній Російської Федерації (РФ) за постачання нафти з Ірану до Сирії.

Експерти Bloomberg підрахували, що через санкції західних країн економіка РФ з 2014 року не змогла додатково зрости на 6% ВВП. Експерти побудували економічну модель, яка демонструє, як могла розвиватися економіка РФ, якщо б країни Заходу з 2014 року не вводили санкції проти федерації. За оцінками Bloomberg, різниця між фактичним і потенційним (без санкцій) темпом зростання російської економіки досягає 10%.