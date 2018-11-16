Bloomberg оценил потери экономики РФ от санкций Запада

Иллюстративное фото (russophile.org)

Эксперты Bloomberg считают, что в долгосрочной перспективе санкции будут неблагоприятно влиять на экономику РФ

Эксперты Bloomberg полагают, что из-за санкций западных стран экономика РФ с 2014 года не смогла вырасти дополнительно на 6% ВВП. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию издания.

Указано, что эксперты построили экономическую модель, которая демонстрирует, как могла развиваться экономика РФ, если бы страны Запада с 2014 года не вводили санкции против федерации. По оценкам Bloomberg, разница между фактическим и потенциальным (без санкций) темпом роста российской экономики достигает 10%.

Однако рассчитать, каков именно вклад санкций, достаточно сложно, как признают эксперты. Подчеркивается, что влияние на экономику оказало и падение цен на нефть со второй половины 2014 года, вместе с тем только этим нынешний уровень развития экономики РФ объяснить нельзя.

"Простое сопоставление темпов роста ВВП с изменениями цен на нефть, с поправкой на инфляцию, предполагает, что падение цен на нефть может объяснить немногим более 4% этой разницы", - указано в исследовании.

Остальные же 6% разницы, утверждают эксперты, приходятся на санкции и другие факторы, среди которых структурные изменения в экономике и замедление темпов развития экономики в мире в целом.

Подчеркнем, моделирование Bloomberg показывает, что в долгосрочной перспективе санкции продолжат оказывать неблагоприятное влияние на российскую экономику. Указано, что РФ не сможет достичь показателя темпов роста более 3% к 2021 году, несмотря на то, что страна проводит политику накопления резервов для стабилизации экономики.

Напомним, Российская Федерация наращивает объемы резервов, увеличивая налоги на добычу нефти, из-за риска новых санкций со стороны США.

Как писало РБК-Украина, конгрессмен-демократ Элиот Энгель предупредил о санкциях против РФ в связи с ее вероятным вмешательством в выборы и пообещал контролировать дипломатические усилия президента США Дональда Трампа.

Добавим также, Штаты присоединяются к европейским союзникам и также не признают "выборы" на Донбассе. Кроме того, США пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву.