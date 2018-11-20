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Цена нефти Brent упала ниже 64 долларов за баррель

Новости » Энергетика    20.11.2018 - 17:40
Цена нефти Brent упала ниже 64 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 63,66 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 20 ноября 2018 года, упала ниже отметки в 64 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

Согласно данным торгов, цена нефти Brent опустилась до 63,66 долларов за баррель. Таким образом, цена нефти упала на 4% по сравнению с данным закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня утром цена нефти Brent находилась на уровне 65,91 долларов за баррель. 

Напомним, ранее сообщалось, что министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что необходимо снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня. По его словам, с этим согласны члены ОПЕК и их союзники. Из-за падающего спроса в декабре Саудовская Аравия планирует добыть на 0,5 млн баррелей нефти в сутки меньше.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что по мнению представителя Ирана в ОПЕК Хусейна Каземпура, Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти до уровня в 1 млн баррелей в день.

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