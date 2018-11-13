Цена нефти Brent упала ниже 70 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется на отметке 69,43 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 13 ноября 2018 года, упала ниже отметки 70 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:33 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 69,43 доллара за баррель. Это на 2,23% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее в Саудовской Аравии заявили, что необходимо снизить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, с этим согласны члены ОПЕК.

Отметим, нефть начала дешеветь на фоне критики президента США Дональда Трампа планов Саудовской Аравии и ОПЕК сократить добычу нефти. Он также выразил надежду, что они откажутся от этих планов, чтобы сохранить цены на низком уровне. Кроме того, дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара США по отношению к корзине мировых валют.

Также ранее сообщалось, что страны ОПЕК и не входящие в картель производители могут вернуться к ограничению добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможный переизбыток предложения на рынке.