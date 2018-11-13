Ціна нафти Brent впала нижче 70 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 69,43 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 13 листопада 2018 року, впала нижче позначки 70 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:33 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 69,43 долара за барель. Це на 2,23% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше в Саудівській Аравії заявили, що необхідно знизити видобуток нафти на 1 млн барелів на день. За словами міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха, з цим згодні члени ОПЕК.

Зазначимо, нафта почала дешевшати на тлі критики президента США Дональда Трампа планів Саудівської Аравії і ОПЕК скоротити видобуток нафти. Він також висловив сподівання, що вони відмовляться від цих планів, щоб зберегти ціни на низькому рівні. Крім того, додатковий тиск на нафтові котирування здійснює зміцнення долара США по відношенню до корзини світових валют.

Також раніше повідомлялося, що країни ОПЕК та інші виробники можуть повернутися до обмеження видобутку нафти в 2019 році, щоб попередити можливий надлишок пропозиції на ринку.