ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Ціна нафти Brent впала нижче 70 доларів за барель

Новини » Енергетика    13.11.2018 - 10:46
Ціна нафти Brent впала нижче 70 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 69,43 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 13 листопада 2018 року, впала нижче позначки 70 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:33 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 69,43 долара за барель. Це на 2,23% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше в Саудівській Аравії заявили, що необхідно знизити видобуток нафти на 1 млн барелів на день. За словами міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха, з цим згодні члени ОПЕК.

Зазначимо, нафта почала дешевшати на тлі критики президента США Дональда Трампа планів Саудівської Аравії і ОПЕК скоротити видобуток нафти. Він також висловив сподівання, що вони відмовляться від цих планів, щоб зберегти ціни на низькому рівні. Крім того, додатковий тиск на нафтові котирування здійснює зміцнення долара США по відношенню до корзини світових валют.

Також раніше повідомлялося, що країни ОПЕК та інші виробники можуть повернутися до обмеження видобутку нафти в 2019 році, щоб попередити можливий надлишок пропозиції на ринку.

Ціна нафти Brent піднялася вище 71 долара за барель
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся