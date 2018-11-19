Цена нефти Brent упала ниже 66 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 65,85 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 19 ноября 2018 года, упала ниже отметки в 66 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 16:01 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 65,85 долларов за баррель. Это на 3,28% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня утром цена нефти Brent находилась на отметке в 67,39 долларов за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, необходимо снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня. Он также рассказал, что главы энергетических ведомств стран ОПЕК и ОПЕК+ не в рамках форума 11 ноября договорились, что будут делать все возможное для того, чтобы сбалансировать рынок и остановить падение цен.

Также сообщалось, что представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур заявил, что Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти до уровня в 1 млн баррелей в день.