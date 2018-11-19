Ціна нафти Brent впала нижче 66 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 65,85 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 19 листопада 2018 року, впала нижче позначки в 66 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 16:01 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 65,85 доларів за барель. Це на 3,28% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні вранці ціна нафти Brent перебувала на позначці в 67,39 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фалиха, необхідно знизити в наступному році добовий видобуток нафти на 1 млн барелів з жовтневого рівня. Він також розповів, що керівники енергетичних відомств країн ОПЕК і ОПЕК+ не в рамках форуму 11 листопада домовилися, що будуть робити все можливе для того, щоб збалансувати ринок і зупинити падіння цін.

Також повідомлялося, що представник Ірану в ОПЕК Хусейн Каземпур заявив, що Росія і Саудівська Аравія повинні скоротити видобуток нафти до рівня 1 млн барелів на день.