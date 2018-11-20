Ціна нафти Brent впала нижче 64 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 63,66 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 20 листопада 2018 року, впала нижче позначки в 64 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Згідно з даними торгів, ціна нафти Brent опустилася до 63,66 доларів за барель. Таким чином, ціна нафти впала на 4% порівняно з даними закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні вранці ціна нафти Brent перебувала на рівні 65,91 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що необхідно знизити в наступному році добовий видобуток нафти на 1 млн барелів з жовтневого рівня. За його словами, з цим згодні члени ОПЕК і їх союзники. Через падіння попиту в грудні Саудівська Аравія планує добути на 0,5 млн барелів нафти на добу менше.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що на думку представника Ірану в ОПЕК Хусейна Каземпура, Росія і Саудівська Аравія мають скоротити видобуток нафти до рівня в 1 млн барелів на день.