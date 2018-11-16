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Цена нефти Brent превысила 67 долларов за баррель

Новости » Энергетика    16.11.2018 - 09:14
Цена нефти Brent превысила 67 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке 67,26 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 16 ноября 2018 года, превысила отметку 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:00 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 67,26 доллара за баррель. Это на 0,37% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, накануне Министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти по итогам восьмой недели подряд - на 10,27 млн баррелей. Это является максимальным приростом с февраля 2017 года. В то же время запасы бензина за неделю упали на 1,41 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,59 млн баррелей. Добыча нефти в стране выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с, что является очередным рекордом.

Напомним, 14 ноября цена нефти Brent впервые с марта 2018 года упала ниже 66 долларов за баррель. Тенденция к падению цен наблюдается с начала месяца, когда США полностью восстановили санкции против Ирана.

Также ранее стало известно, что США планируют ужесточить санкции против Ирана.

 

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